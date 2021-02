Eutelsat mandaté par l'Agence du GNSS européen

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — L 'Agence du GNSS européen (GSA) a sélectionné Eutelsat pour assurer le développement, l'intégration et l'exploitation de son service de nouvelle génération EGNOS GEO-4. Portant sur une durée de 15 ans, l'accord signé entre Eutelsat et la GSA représente une valeur totale de 100 millions d'euros, dont 85 millions d'euros sont subordonnés à la confirmation de l'octroi des fonds alloués par l'Union européenne au programme EGNOS sur la période 2021-2027.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) est le service européen de navigation par recouvrement géostationnaire qui opère en tant que service d'augmentation pour les systèmes mondiaux de géolocalisation par satellite, permettant d'améliorer la fiabilité des informations liées au positionnement. Les messages transmis par EGNOS sont caractérisés par leur intégrité, un atout essentiel pour l'aviation où les seuls systèmes de positionnement par satellite ne répondent pas aux prescriptions strictes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Cette fonction s'avère utile lors de manoeuvres critiques telles que le guidage des avions pendant les phases finales d'atterrissage. D'autres systèmes de transport, notamment le maritime et le ferroviaire, bénéficient également du service 'Safety of Life' d'EGNOS. En outre, EGNOS permet de renforcer la précision de la géolocalisation exigée par d'autres applications au sol utilisées notamment dans l'agriculture de précision, la géomatique et le génie civil.

Eutelsat exploite déjà la charge utile EGNOS GEO-3 à bord de son satellite Eutelsat 5 West B mis en service en février 2020. Construit par Airbus Defence and Space, le satellite Eutelsat Hotbird 13G accueillera la charge utile EGNOS GEO-4. Son lancement est prévu au cours du premier semestre 2022.