Eutelsat : le coup du lapin !

(Boursier.com) — Eutelsat tente un rebond de 4,5% à 7,33 euros après deux séances de chute libre et 36% de perdu, suite à la présentation de ses résultats financiers et aux détails sur le deal OneWeb, qui peine à convaincre les opérateurs sur un marché hautement concurrentiel.

Eutelsat et les actionnaires clés de OneWeb ont signé un protocole d'accord en vue d'un rapprochement d'Eutelsat et OneWeb dans une opération par échange d'actions. Les actionnaires d'Eutelsat et OneWeb détiendront chacun 50% du capital social d'Eutelsat. L'opération est décrite comme "transformante", basée sur "de solides fondations" posées en avril 2021 avec l'investissement d'Eutelsat dans OneWeb, qui donne naissance à un acteur mondial de premier plan, positionné pour conquérir le marché de la Connectivité avec une offre complémentaire GEO/LEO. L'entité combinée aura une position unique pour répondre aux besoins du marché mondial de la connectivité, en croissance rapide.

Les deux groupes évoquent un profil financier "attractif", avec un potentiel de taux de croissance annuel à deux chiffres du chiffre d'affaires et de l'Ebitda sur le moyen-long terme, ainsi qu'une forte génération prévisionnelle de trésorerie d'Eutelsat, offrant visibilité et capacité de financement pour soutenir le développement sur le marché LEO à travers la prochaine génération de satellites de OneWeb. Le potentiel de création de valeur supplémentaire serait de plus de 1,5 milliard d'euros après impôt (net des coûts de mise en oeuvre) en synergies de chiffre d'affaires, dépenses d'investissement et coûts.

Question d'équilibre

Le Conseil d'administration sera "équilibré" et la gouvernance recomposée, avec le Président du Conseil d'administration et la Directrice générale d'Eutelsat, le Président de OneWeb ainsi qu'un nombre important d'administrateurs indépendants proposés par les actionnaires d'Eutelsat et de OneWeb, lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire. Il s'agit d'une opération pleinement soutenue par les actionnaires stratégiques des deux entités, dont Bpifrance et le Fonds Stratégique de Participations qui se sont engagés à voter en faveur des résolutions liées à l'opération lors de cette Assemblée Générale Extraordinaire, sous réserve des conditions usuelles. CMA CGM, actionnaire d'Eutelsat, soutient également ce rapprochement.

La transaction valorise OneWeb à 3,4 milliards de dollars impliquant une valeur de 12 euros par action Eutelsat (incluant le dividende, avant synergies).

Eutelsat proposera le paiement d'un dividende de 0,93 euro par action - avec possibilité d'opter pour un paiement en actions - pour l'exercice 2021-2022 lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires. Ce dividende n'aura pas d'impact sur le ratio d'échange. Eutelsat continuera à être cotée sur Euronext Paris et demandera à être admise au segment standard du London Stock Exchange.

Encore du chemin

L'accord de rapprochement a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration d'Eutelsat et de OneWeb et est pleinement soutenu par les investisseurs de long terme des deux entreprises. L'opération sera soumise aux instances représentatives du personnel d'Eutelsat pour un processus d'information-consultation. Le protocole d'accord contient des engagements d'exclusivité des deux parties de la part d'Eutelsat et des actionnaires principaux d'Eutelsat et de OneWeb. L'opération sera également soumise à l'autorisation des autorités réglementaires compétentes. Elle sera aussi soumise à l'approbation des actionnaires d'Eutelsat lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire qui devrait avoir lieu d'ici à la fin du premier semestre 2023. La réalisation de la transaction est prévue d'ici à la fin du premier semestre 2023.

Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue reste à l'achat sur Eutelsat, mais avec un objectif de cours ramené drastiquement de 16,80 à 11,60 euros. Pour un autre broker de la place qui est neutre désormais, le marché a subi un véritable "coup du lapin" dont il se remettra difficilement... De son côté, la Deutsche Bank a dégradé d'"achat" à "conserver" son avis et a réduit son objectif de 13 à 10 euros.