Eutelsat : Le Chiffre d'affaires des Activités opérationnelles du troisième trimestre est de 285 ME

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires des Activités opérationnelles du troisième trimestre d'Eutelsat est de 285 millions d'euros, en repli de 3,5% par rapport à l'exercice précédent et -0,7% par rapport au trimestre précédent.

Le Chiffre d'affaires du Broadcast est quasiment stable par rapport au deuxième trimestre. Le groupe souligne la forte croissance du Haut-Débit Fixe et de la Connectivité Mobile.

Le chiffre d'affaires des Activités opérationnelles pour les neuf premiers mois est en baisse de 4% sur un an, en ligne avec les attentes. L'ensemble des objectifs financiers est confirmé.