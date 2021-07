Eutelsat : le bénéfice annuel recule de 28%

Eutelsat : le bénéfice annuel recule de 28%









Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications dévoile un chiffre d'affaires des activités opérationnelles dans le haut de la fourchette d'objectifs à 1,20 MdE, en baisse de -5,9%. L'EBITDA recule de -6,4% à 922 ME, le résultat opérationnel de -29% à 347 ME et le résultat net attribuable au groupe de -28% à 214 ME.

Le chiffre d'affaires des Activités opérationnelles pour l'exercice 2021-22 est attendu entre 1 110 et 1 150 millions d'euros. Il retournera ensuite à la croissance à partir de l'exercice 2022-23 avec une accélération en 2023-24, selon le groupe. Et Eutelsat annonce aussi un objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté pour 2021-22, relevé de 30 millions d'euros.

Eutelsat fait aussi une proposition de dividende par action de 0,93 euro en hausse de 5%.