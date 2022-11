Eutelsat : lancement du satellite Eutelsat 10B

(Boursier.com) — Eutelsat Communications a annoncé que le satellite Eutelsat 10B avait été lancé avec succès vers l'orbite de transfert géostationnaire par SpaceX, spécialiste américain des lancements spatiaux, à bord d'une fusée Falcon 9 non-réutilisable qui a décollé de Cap Canaveral, en Floride, à 03h57 heure de Paris ce 23 novembre. La séparation du satellite entièrement électrique est intervenue à l'issue d'un vol de 37 minutes et la mise en route des systèmes de l'engin spatial s'est déroulée avec succès sur une période de 3 heures. Construit par Thales Alenia Space, Eutelsat 10B est un satellite tout-électrique adossé à la plateforme Spacebus NEO. Il embarque à son bord un puissant processeur numérique transparent de 5ème génération capable d'allier flexibilité dans l'allocation de capacité et usage optimal du spectre.

Pour accompagner la croissance soutenue de la demande en connectivité mobile, Eutelsat 10B est équipé de deux charges utiles multifaisceaux HTS en bande Ku : une charge utile de forte capacité couvrant le couloir nord-atlantique, l'Europe, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, et garantissant d'importants débits sur les axes de trafic aérien et maritime parmi les plus denses de la planète, et une seconde charge utile destinée à élargir la couverture à l'Océan Atlantique, l'Afrique et l'Océan Indien. Ces deux charges utiles permettront d'exploiter une bande passante de plus de 50 GHz pour un débit d'environ 35 Gbps. Des engagements pluriannuels fermes de capacité sont déjà souscrits par plusieurs acteurs majeurs de la connectivité en vol, représentant plus du tiers de la capacité HTS disponible. Ces partenaires s'appuieront sur Eutelsat 10B pour proposer aux compagnies aériennes des services de connectivité à bord des avions.

La position 10 degrés Est que le satellite Eutelsat 10B doit rejoindre est exploitée par Eutelsat depuis 1987 et offre une couverture sans équivalent d'une vaste zone formée par l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le satellite transporte en outre deux charges utiles en bande C et en bande Ku afin d'assurer la continuité des missions du satellite Eutelsat 10A dont la vie opérationnelle devrait s'achever en 2023.