Eutelsat : l'EBITDA s'élève à 419 ME au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires total du premier semestre de l'exercice 2022-23 ressort à 574 millions d'euros, en hausse de 0,3 % sur une base publiée et en repli de 6,1 % sur une base comparable. Le chiffre d'affaires des cinq Activités opérationnelles (hors Autres Revenus) s'établit à 582 millions d'euros, en baisse de 4,1 % sur une base comparable, excluant un effet de change positif de 37 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre ressort à 286 millions d'euros en baisse de 6,0 % sur une base comparable. Le chiffre d'affaires des cinq Activités opérationnelles s'établit à 291 millions d'euros, en recul de 3,9 % sur douze mois et de 0,6 % par rapport au trimestre précédent sur une base comparable.

Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes s'établit à 3,7 milliards d'euros contre 4,2 milliards d'euros au 31 décembre 2021 et 4,0 milliards d'euros au 30 juin 2022.

L'EBITDA s'élève à 419 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 436 millions d'euros un an plus tôt, en repli de 3,8 %. La marge d'EBITDA s'établit à 72,9 % à taux de change constant (73,0 % en publié) comparé à 76,1 % un an plus tôt, reflétant le repli du chiffre d'affaires, en particulier dans le Broadcast. Les charges opérationnelles sont en hausse de 18 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, en raison d'une augmentation des provisions pour créances douteuses, une hausse des charges de personnel due à une évolution dans la composition des revenus et, dans une moindre mesure, une augmentation des salaires.

Le résultat net attribuable au Groupe ressort à 52 millions d'euros contre 166 millions d'euros un an plus tôt, soit un recul de 68,7 %. Il représente une marge nette de 9 %.

L'ensemble des objectifs financiers pour l'exercice 2022-23 et les suivants sont confirmés.