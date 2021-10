Eutelsat : l'Assemblée générale est prévue le 4 novembre

(Boursier.com) — Les actionnaires d'Eutelsat Communications sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 4 novembre 2021 à 14h30 à l'amphithéâtre de la Tour Accor Sequana à Issy-les-Moulineaux.

L'ordre du jour et le texte des projets de résolution arrêtés par le Conseil d'administration, ainsi que les documents et informations mentionnés au Code de commerce sont disponibles sur le site Internet de la société. Les modalités de participation et de vote à l'Assemblée figurent dans l'avis de réunion valant avis de convocation publié au Balo du 27 septembre 2021. Les actionnaires peuvent également les consulter au siège social de la société, ou se les faire adresser, sur demande.