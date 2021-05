Eutelsat intensifie son usage de la plateforme Express Wi-Fi en partenariat avec Facebook

Eutelsat intensifie son usage de la plateforme Express Wi-Fi en partenariat avec Facebook









Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications s'apprête à intensifier son usage de la plateforme Express Wi-Fi en partenariat avec Facebook pour fournir des services haut débit par satellite dans plusieurs régions d'Afrique subsaharienne. Grâce à Express Wi-Fi, Eutelsat ambitionne de raccorder des milliers de foyers situés dans les zones rurales peu desservies qui s'étendent du Nigeria à la Côte d'Ivoire, en passant par la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Kenya, Madagascar, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo (RDC), le Cameroun, le Ghana et le Zimbabwe.

Express Wi-Fi est une plateforme conçue par Facebook Connectivity qui offre aux partenaires la possibilité de créer, de développer et de commercialiser leurs activités Wi-Fi de manière évolutive, tout en proposant à leurs clients un accès rapide, abordable et fiable à Internet. Express Wi-Fi est déployée dans plus de 30 pays, notamment au sein de plusieurs marchés asiatiques, sud-américains et africains, favorisant ainsi l'accès de millions de personnes aux réseaux Wi-Fi.

Dans le passé, Eutelsat et Facebook ont conduit avec succès des projets pilotes dans des zones rurales peu desservies de la RDC, ce qui a permis aux entreprises locales de proposer un accès Internet abordable moyennant un prépaiement. Le recours par Eutelsat à la plateforme Express Wi-Fi a permis à des milliers de particuliers en RDC d'accéder au haut débit à un prix abordable.