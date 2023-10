Eutelsat Group  : Tous les objectifs financiers sont confirmés

(Boursier.com) — Eutelsat Group annonce un Chiffre d'affaires des Activités opérationnelles de 273 millions d'euros, en baisse de 2,4% sur un an sur une base comparable, et en hausse de 2,9% par rapport au trimestre précédent si l'on exclut un contrat ponctuel non-récurrent signé dans le segment des Services aux gouvernements au quatrième trimestre 2022-23.

-Poursuite de la forte croissance à deux chiffres de la Connectivité Mobile : Commercialisation du dernier faisceau du satellite EUTELSAT QUANTUM. L'intégralité des capacités du satellite est désormais commercialisée, 18 mois seulement après sa mise en service.

-Signature d'un accord pluriannuel de plusieurs millions d'euros avec Marlink, portant sur les capacités à bord du satellite EUTELSAT 10B pour des services de connectivité maritime dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

-Succès de la mise en service du satellite EUTELSAT KONNECT VHTS, stimulant la croissance de la Connectivité avec une capacité incrémentale de 500 Gbps et des engagements fermes d'un montant total d'environ 450 millions d'euros.

-Projet de rapprochement entre Eutelsat et OneWeb approuvé le 28 septembre 2023.

Tous les objectifs financiers d'Eutelsat Group sont confirmés ; ils remplacent les objectifs en standalone d'Eutelsat.

Poursuite de la forte dynamique des activités commerciales de OneWeb avec un carnet de commandes proche de 1 milliard de dollars4, en hausse de 66% sur un an.