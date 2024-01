Eutelsat Group : s'effondre après le warning

(Boursier.com) — Eutelsat Group s'écroule de 17% à 3,4 euros en début de journée, délaissé après son avertissement sur résultats. L'opérateur satellites a revu à la baisse sa guidance annuelle en raison du retard pris par les activités LEO de OneWeb, avec lequel la société a finalisé son rapprochement en septembre. Les objectifs financiers pour l'exercice 2024-25 sont par ailleurs 'suspendus'. Ce retard jette le doute sur la compétitivité de l'entreprise dans la course mondiale à la construction de systèmes en orbite terrestre basse, tout en soulevant la question de savoir si elle a besoin de financements supplémentaires, selon les analystes.

Eutelsat Group vise désormais un EBITDA ajusté entre 650 et 680 millions d'euros (contre 725 à 825 millions d'euros précédemment) pour des revenus allant de 1,25 à 1,3 milliard d'euros (contre 1,32 milliard d'euros à 1,42 milliard d'euros précédemment).

Après prise en compte des synergies, les dépenses d'investissement devraient se maintenir dans une fourchette annuelle moyenne comprise entre 725 et 875 ME pour les exercices 2025 à 2030 tandis que les dépenses d'investissement pour l'exercice 2024 devraient être comprises entre 600 et 650 ME.

Cette annonce pourrait soulever des questions quant à savoir si Eutelsat dispose de liquidités ou de flux de trésorerie suffisants pour financer OneWeb sans recourir à davantage de capitaux ou à d'autres 'formes de soutien', indique Citi.