(Boursier.com) — Eutelsat Group renforce son partenariat avec Universal Satcom, le spécialiste de l'intégration de systèmes de télécommunications par satellite, dont le siège est à Dubaï.

Cela fait plusieurs années qu'Eutelsat et Universal Satcom travaillent ensemble. Avec le nouvel accord pluriannuel qui vient d'être signé, Universal Satcom s'appuiera sur les solutions maritimes géostationnaires ADVANCE en bande Ku d'Eutelsat pour accroître sa couverture dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) mais aussi dans le reste du monde.

Reema El Omari, CEO d'Universal Satcom, a déclaré : "Universal Satcom bénéficie d'une présence bien ancrée dans la région MENA où notre société apporte son appui aux navires qui desservent les grandes barges et les plates-formes pétrolières. Ces marchés sont en quête de services de la plus haute qualité possible, ce que nous sommes en mesure de leur apporter grâce à la solution proposée par Eutelsat. Nos deux sociétés ont déjà collaboré dans le passé et nous sommes ravis de pouvoir poursuivre notre partenariat dans le futur."

Cyril Dujardin, Co-président de la branche Connectivité d'Eutelsat Group, a ajouté : "Une connectivité maritime exempte de toute entrave est primordiale pour les compagnies pétrolières et gazières dont les navires acheminent de telles ressources aux quatre coins de la planète. Cela fait plusieurs années que notre Groupe accompagne Universal Satcom et nous sommes particulièrement fiers de la confiance que ce dernier place dans les services de grande qualité que nous lui proposons."

Eutelsat ADVANCE fournit des services de connectivité essentiels grâce au déploiement de communications à haut débit fiables permettant de gérer la transmission de données critiques et de télémétrie à travers de vastes zones de couverture. La solution ADVANCE Maritime s'adresse tout particulièrement au segment de la connectivité mobile dans les régions les plus reculées du monde. Elle se décline en une variété de formules conçues pour la vente groupée et en gros à destination des opérateurs de services qui ciblent différents marchés maritimes dont la couverture est multirégionale ou mondiale.