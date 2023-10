(Boursier.com) — Eutelsat Group réitère sa présence au Congrès de l'Association Nationale des Elus de Montagne qui se tient à Munster (Haut-Rhin) du 19 au 20 octobre. Le partenariat existant depuis 2009 entre l'opérateur et l'association vise à proposer aux territoires de montagne, à leurs habitants, à leurs entreprises et à leurs services publics, toutes les solutions satellitaires appropriées, individuelles ou collectives, apportant la télévision et le très haut débit par satellite, lorsque persiste la fracture numérique.

L'opérateur est pleinement conscient des défis numériques auxquels les élus sont confrontés et s'engage activement à répondre à la fracture numérique. Les enjeux numériques jouent un rôle central dans les évolutions sociétales et économiques. Dans les régions où les coûts élevés des travaux d'installation de la fibre et la complexité des connexions subsistent, ou encore, dans les zones où les réseaux mobiles peinent à offrir une couverture adéquate, le satellite se présente comme une solution de transition ou une alternative concrète...