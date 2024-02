Eutelsat Group : Fitch abaisse sa note crédit

(Boursier.com) — Fitch dégrade la note émetteur long terme d'Eutelsat Group de 'BB' à 'BB-'. La perspective est par ailleurs abaissée de 'stable' à 'négative', signe que l'agence pourrait encore dégrader sa notation. Cette décision reflète l'endettement nettement plus élevé d'Eutelsat et les progrès plus lents dans la monétisation de l'infrastructure OneWeb à la suite de la révision à la baisse par la société de sa guidance 2024. Les perspectives reflètent des risques d'exécution élevés et des défis persistants pour atteindre les objectifs financiers à moyen terme de OneWeb avec une faible visibilité sur les revenus, ainsi que certains risques de refinancement d'ici octobre 2025, selon Fitch.