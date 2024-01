Eutelsat Group finalise la cession de la participation de OneWeb au capital d'Airbus OneWeb Satellites LLC (AOS)

(Boursier.com) — Eutelsat Group annonce avoir finalisé la cession de la participation détenue par OneWeb à hauteur de 50% dans la coentreprise Airbus OneWeb Satellites. Basée en Floride, cette société qui a construit les satellites de la constellation de première génération de OneWeb, passe sous le contrôle d'Airbus U.S. Space & Defense, Inc.

Cette opération s'inscrit dans le prolongement de la stratégie d'optimisation et de rationalisation du portefeuille d'actifs d'Eutelsat Group qui vise à réduire l'endettement du Groupe.

Selon Massimiliano Ladovaz d'Eutelsat Group, "Notre Groupe est fier de s'être associé à Airbus dans cette coentreprise qui a conduit à la construction réussie de la constellation de première génération de OneWeb. Nous sommes convaincus que cette activité poursuivra son essor grâce au déploiement d'une offre à la fois compétitive et de qualité, capable de satisfaire la demande croissante de satellites de petite taille. Quant aux besoins futurs d'Eutelsat Group en matière d'opérations en orbite, notre Groupe pourra s'appuyer sur un plus large éventail de fournisseurs, parmi lesquels Airbus qui continuera de compter parmi ses partenaires de confiance les plus fiables."