Eutelsat Group fait le point sur ses résultats, warning à la clé

(Boursier.com) — Dans le prolongement de sa fusion avec OneWeb qui a donné naissance à Eutelsat Group, et après examen des résultats des trois premiers mois consécutifs à la réalisation de la fusion, Eutelsat Group procède à la mise à jour suivante :

Les activités historiques d'Eutelsat Group demeurent en ligne avec les performances attendues et permettent de confirmer un retour à la croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2023-24, sous l'effet principalement de la mise en service des satellites EUTELSAT 10B et EUTELSAT KONNECT VHTS.

Malgré une progression satisfaisante, puisque 100% des satellites LEO ont été mis en orbite et que le carnet de commandes affichait 1,1 milliard de dollars [1] à la fin du dernier trimestre, les résultats enregistrés par les activités LEO de OneWeb montrent un certain retard par rapport au calendrier initial... Cette situation s'explique par des retards dans le déploiement des infrastructures au sol, de même que par une répartition du chiffre d'affaires plus marquée que prévu en faveur de la commercialisation de terminaux utilisateurs, facteur qui se répercute sur les marges. La mise en service tardive des infrastructures au sol a une incidence sur le chiffre d'affaires, en particulier dans le segment de la mobilité et dans certaines régions où les conditions d'accès au marché n'ont pas encore été réunies.

Le déploiement des infrastructures au sol est en bonne voie, devant être achevé à 90% au deuxième trimestre 2024. Les engagements précontractuels souscrits auprès de nos principaux clients se poursuivent à un rythme soutenu et le Groupe estime être en bonne voie pour atteindre ses objectifs à plus long terme.

"Cette dynamique ne suffira cependant pas à combler l'écart enregistré par rapport à nos prévisions à court terme, ce qui nous conduit à réviser nos objectifs financiers pour l'exercice 2023-24 comme suit (sur la base d'un taux de change euro/dollar de 1,00) [2] :

-Le chiffre d'affaires est désormais attendu dans une fourchette comprise entre 1,25 milliard d'euros et 1,3 milliard d'euros (contre 1,32 milliard d'euros à 1,42 milliard d'euros précédemment).

-L'EBITDA ajusté est attendu dans une fourchette comprise entre 650 et 680 millions d'euros (contre 725 à 825 millions d'euros précédemment).

-Après prise en compte des synergies, les dépenses d'investissement devraient se maintenir dans une fourchette annuelle moyenne comprise entre 725 millions et 875 millions d'euros pour les exercices 2025 à 2030 ; les dépenses d'investissement pour l'exercice 2024 devraient être comprises entre 600 millions et 650 millions d'euros.

-Nous continuons en outre à de viser, à moyen terme, un ratio d'endettement net sur EBITDA ajusté d'environ 3x.

Afin de procéder à une évaluation plus précise des perspectives compte tenu du développement rapide des activités de OneWeb, les objectifs financiers pour l'exercice 2024-25 seront réévalués et communiqués à l'occasion de la publication des résultats de l'exercice 2023-24 d'Eutelsat Group le 2 août 2024 ; les objectifs précédemment communiqués pour l'exercice 2024-25 sont dans l'intervalle suspendus".

La Direction demeure confiante dans les perspectives de OneWeb et dans le potentiel que représente l'offre unique de services GEO-LEO combinés d'Eutelsat Group. À mesure que la constellation parviendra à assurer une couverture opérationnelle complète à l'échelle du globe, le Groupe anticipe une accélération de son chiffre d'affaires ; il poursuit son objectif d'un taux de croissance annuel composé (CAGR) à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son EBITDA ajusté entre les exercices 2024 et 2028.

[1] Dont l'accord Take-or-Pay signé avec Eutelsat pour un montant de 275 millions de dollars

[2] Données pro-forma sur la base des résultats OW sur 12 mois (consolidation effective à partir du 1er octobre 2023).