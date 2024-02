Eutelsat Group : encore en berne

(Boursier.com) — Eutelsat Group recule de 2,2% à 3,58 euros ce mardi, alors que le dossier peine toujours à se remettre de son avertissement sur résultats de la fin janvier. L'opérateur satellites a revu à la baisse sa guidance annuelle en raison du retard pris par les activités LEO de OneWeb, avec lequel la société a finalisé son rapprochement en septembre... Les objectifs financiers pour l'exercice 2024-25 ont par ailleurs été 'suspendus'. Ce retard jette le doute sur la compétitivité de l'entreprise dans la course mondiale à la construction de systèmes en orbite terrestre basse, tout en soulevant la question de savoir si elle a besoin de financements supplémentaires, selon les analystes.

Eutelsat Group vise désormais un EBITDA ajusté entre 650 et 680 millions d'euros (contre 725 à 825 millions d'euros précédemment) pour des revenus allant de 1,25 à 1,3 milliard d'euros (contre 1,32 milliard d'euros à 1,42 milliard d'euros précédemment).

Après prise en compte des synergies, les dépenses d'investissement devraient se maintenir dans une fourchette annuelle moyenne comprise entre 725 et 875 ME pour les exercices 2025 à 2030 tandis que les dépenses d'investissement pour l'exercice 2024 devraient être comprises entre 600 et 650 ME.

Parmi les derniers avis de brokers, Société Générale conserve Eutelsat avec un objectif de cours de 4 euros.