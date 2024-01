Eutelsat : France 2 se déploie en UHD via Fransat

(Boursier.com) — France Télévisions annonce le déploiement de la diffusion de France 2 au format 4K-UHD (Ultra Haute Définition) sur la télévision numérique terrestre et simultanément via le bouquet gratuit Fransat, filiale de l'opérateur de satellites Eutelsat Group, assurant ainsi une couverture complète et immédiate de la France métropolitaine à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

France Télévisions est ainsi le 1er groupe audiovisuel français à proposer une chaîne nationale au standard de la télévision de demain, avec des images d'une netteté comparable à une vision à l'oeil nu et un son immersif. Les téléspectateurs pourront profiter de cette nouvelle expérience télévisuelle notamment à l'occasion de la couverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 par France 2 et France 3 (qui sera diffusée en UHD sur la TNT également durant l'évènement).

Fransat permet de rendre France 2 UHD recevable en tous points du territoire de France Métropolitaine, avec une parabole et un équipement UHD de TNT gratuite par satellite, sans contrainte de réception ou de débit disponible. Pour en bénéficier, les téléspectateurs Fransat équipés en réception individuelle doivent disposer d'un téléviseur compatible Fransat répondant à la norme UHD-HDR 10 et du module TV Fransat à insérer à l'arrière de l'écran.