Eutelsat : fin des opérations sur le satellite Eutelsat 113 West A

(Boursier.com) — Eutelsat a mis fin aux opérations sur son satellite Eutelsat 113 West A, à la suite d'une anomalie survenue le 31 janvier. Lancé en 2006 et opérant sur une orbite inclinée à la position 113 degrés Ouest, Eutelsat 113 West A (ex-Satmex 6) assurait la couverture du continent américain en bandes C et Ku, pour desservir des clients dans les domaines de la vidéo, des données et des services gouvernementaux sur 18 transpondeurs opérationnels. Des opérations sont en cours afin de minimiser les perturbations pour les clients, notamment un transfert accéléré vers des capacités alternatives sur les satellites situés aux positions 115 et 117 degrés Ouest. Eutelsat "réaffirme son engagement en faveur d'un environnement spatial sûr et durable. C'est ainsi que les équipes déploient tous les efforts possibles pour atténuer les potentielles conséquences négatives sur la sécurité de l'orbite", ajoute le groupe.

Approchant de sa fin de vie, le satellite n'est plus couvert par la police d'assurance en orbite. L'impact mécanique sur le chiffre d'affaires de l'indisponibilité du satellite est d'environ 3 millions d'euros pour l'exercice 2024 et de 5 à 6 millions d'euros par an pour la période 2025-28, avant mesures d'atténuation. Cela ne modifie pas les objectifs financiers du groupe pour l'exercice 2024.