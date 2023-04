Eutelsat fait le don à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris d'un équipement ultra-connecté

(Boursier.com) — Toujours sensible à l'incendie tragique de Notre-Dame de Paris, Eutelsat Communications apporte son soutien à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Sous forme de don, Eutelsat équipe un Véhicule d'Appui aux Communications (VAC) des dernières infrastructures en termes de connectivité grâce aux réseaux satellites de toute nouvelle génération.

Lors de crises majeures - telles qu'observées lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris ou encore des attentats de novembre 2015 - les réseaux publics et infrastructures de communication terrestres sont rapidement saturés, indisponibles et parfois inadaptés. Or, en gestion de crise, la communication des équipes de secours peut modifier le cours des événements. Un VAC connecté par liaison satellite haut débit est une solution pour faire face à ce type de situation. Il assure une connectivité satellitaire entre le terrain et les organes de commandement pour y faire transiter les communications radio, téléphoniques et l'internet.

Indépendant de toute infrastructure terrestre et des réseaux publics potentiellement impactés lors d'une crise (saturation, défaillance, coupure volontaire, etc.), le VAC satellitaire est une solution optimale pour pallier la congestion des autres réseaux publics. La connectivité par satellite garantit en effet une liaison fiable et résiliente entre le centre de commandement, les équipes engagées sur le terrain, les populations locales et éventuellement les médias.

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut désormais mettre en place une bulle tactique 4G connectée aux autres infrastructures de communication distantes grâce à une liaison satellitaire haut débit opérée par Eutelsat.

Le réseau 4G privé, créé ainsi autour du véhicule d'appui, est utilisable par 18 terminaux mobiles disposant d'une application hautement sécurisée permettant les communications vocales de groupe, la visio-conférence, l'échange de fichiers ainsi que la géolocalisation des utilisateurs. L'équipement à bord du VAC permet également la création d'une bulle Wifi pour l'accès à internet et aux données opérationnelles indispensables. Le VAC dispose ainsi de plusieurs lignes téléphoniques reliées par satellite pour échanger avec le poste de commandement ou fournir des communications téléphoniques aux autres services publics ou autorités qui en auraient besoin. Dès lors, le VAC, autonome, devient une plateforme de communication d'où peuvent être organisés, entre autres, des points presse et l'information en temps réel.