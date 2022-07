Eutelsat : Eutelsat Konnect VHTS va rejoindre Kourou

(Boursier.com) — Eutelsat Konnect VHTS, le satellite le plus grand et le plus moderne jamais mis en orbite par l'opérateur mondial de satellites Eutelsat Communications s'apprête à rejoindre par bateau le port spatial européen de Kourou en Guyane française, en prévision de son lancement prévu le 6 septembre 2022 à bord d'une fusée Ariane 5.

Eutelsat Konnect VHTS est un satellite de très grande puissance conçu par Thales Alenia Space. Il a pour mission de proposer des services haut débit et de connectivité mobile partout en Europe. Doté d'une capacité en bande Ka de 500 Gbps, Eutelsat Konnect VHTS est le satellite géostationnaire le plus imposant commandé à ce jour en Europe. Il embarquera à son bord le plus puissant processeur numérique existant, capable d'allier flexibilité dans l'allocation de capacité et usage optimal du spectre. Il s'appuie sur une capacité 7 fois supérieure à celle de son cousin Eutelsat Konnect lancé en 2020.