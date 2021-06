Eutelsat et Vox concluent un partenariat

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications et Vox, opérateur de télécommunications et acteur majeur sur le marché des TIC et des infrastructures intégrées de bout en bout en Afrique du Sud, viennent de conclure un accord de distribution pluriannuel afin d'élargir la connectivité des réseaux à haut débit à l'Afrique du Sud.

A compter du mois de juin, Vox s'appuyera sur la puissance et la flexibilité opérationnelle inédites d'Eutelsat Konnect, satellite à très haut débit de nouvelle génération, et sur la qualité de service d'Eutelsat, pour renforcer son portefeuille de clients satellitaires.