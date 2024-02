Eutelsat et Telstra lancent le raccordement au réseau LEO en Australie

(Boursier.com) — Eutelsat Group et Telstra annoncent le démarrage du plus grand déploiement de liaisons terrestres ('backhaul') en orbite basse (LEO) d'Eutelsat OneWeb sur le territoire australien. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un accord stratégique pluriannuel conclu l'année dernière, aux termes duquel la capacité LEO sera mise à la disposition des clients de Telstra dans les zones les plus reculées de l'Australie, afin de leur permettre de profiter au mieux des applications en temps réel telles que les appels audio et vidéo.

Elle fait suite à la réussite d'un appel vocal réalisé grâce à la solution LEO d'Eutelsat OneWeb, qui a consisté à passer, pour la première fois en Australie, un appel via le 'backhaul' satellite sur un réseau mobile commercial avec une garantie de qualité de service.

Plus de 300 stations de base cellulaires distantes faisant actuellement appel aux liaisons de raccordement par satellite seront connectées à la plateforme LEO d'Eutelsat OneWeb au cours des 18 prochains mois. Telstra pourra ainsi renforcer ses capacités de couverture des réseaux mobiles à mesure que de nouveaux sites seront déployés.

L'Australie compte parmi les nombreux marchés qui sont désormais pleinement couverts, tandis qu'Eutelsat OneWeb parachève le déploiement de ses infrastructures terrestres dans l'objectif d'offrir une parfaite couverture aux quatre coins du globe.