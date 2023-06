Eutelsat et OneWeb présentent à l'OTAN leur offre multi-orbite et leur solution de connectivité globale

(Boursier.com) — Des représentants de l'Agence d'information et de communication de l'OTAN (NCIA, NATO Communications and Information Agency) ont assisté, le mois dernier, à une présentation réussie portant sur l'utilisation combinée de capacités en orbite géostationnaire (GEO) et en orbite basse (LEO) respectivement par Eutelsat et OneWeb, deux opérateurs de télécommunications par satellite devenus des partenaires stratégiques.

Réalisée en direct, cette présentation pratique a permis aux membres de la délégation de l'OTAN de prendre la mesure des actions entreprises par les deux opérateurs pour mettre en place une architecture multi-orbite à même de proposer une connectivité alliant robustesse et résilience permettant la transmission de données et de services de télécommunications notamment spécialement pour des applications sensibles.

À cette occasion, les deux partenaires ont rappelé leur rôle crucial dans la mise en oeuvre du concept de télécommunications par satellite (SATCOM) sécurisées, réactives, fiables et garanties (SARA pour Secure, Agile, Resilient and Assured), développé par Eutelsat pour l'OTAN. Ce concept s'articule autour d'un plan de communications multiorbite qui garantit à l'utilisateur final une connectivité primaire, secondaire, de secours et d'urgence (PACE pour Primary, Alternate, Contingency and Emergency) en cas de perturbation ou d'indisponibilité d'un réseau donné, quel qu'en soit le motif.

OneWeb a en outre tenu à présenter son écosystème de solutions visant à assurer une parfaite connectivité à travers son réseau mondial composé de plus de 600 satellites LEO. L'opérateur a établi une connexion avec sa constellation de satellites LEO par l'intermédiaire de son tout nouveau terminal Kymeta Hawk u8, embarqué sur un véhicule 4x4 Land Rover Discovery, afin de démontrer l'efficacité des communications à haut débit et à faible latence.

La validité du concept a pu être démontrée lorsque Eutelsat aux côtés OneWeb, a réussi à diffuser des vidéos en 4K et à exécuter avec succès les applications Teams, Twitch et GoogleEarth avec des vitesses de réception de 195 Mbps, des débits ascendants de 32 Mbps et des temps de latence aussi faibles que 70 ms.

L'opérateur a également réalisé une bascule parfaite entre faisceaux et satellites et effectué une opération de transfert de fichiers de 1 Go en moins de 8 secondes.

Réalisées au téléport d'Eutelsat à Rambouillet (France), les démonstrations ont permis aux deux partenaires de convaincre la NCIA de la fiabilité et de la robustesse de leurs offres combinées, tant sur terre que dans l'espace.

Eutelsat et OneWeb ont franchi une étape décisive en apportant à l'OTAN la démonstration de la fluidité des opérations qu'elles seront appelées à mener en orbite. Pour les forces armées du monde entier, la connectivité multi-orbite par satellite revêt une importance cruciale, car elle leur permet, en toutes circonstances, de communiquer de manière globale et ininterrompue avec de faibles niveaux de latence.

Le Général de corps aérien (à la retraite) Serge Cholley, Directeur de la Défense et de la Sécurité d'Eutelsat, a déclaré : "Eutelsat est particulièrement fière de pouvoir assurer des services résilients pour des opérations interarmées qui s'inscrivent dans le cadre structurant multimilieux et multichamps (M2MC). Les services de télécommunications par satellite qui peuvent être exploités sur plusieurs orbites, en orbite géostationnaire et en orbite basse, ainsi que sur plusieurs bandes de fréquences, sont mieux à même d'assurer la disponibilité et la continuité des liaisons de communication dans les environnements opérationnels les plus exigeants."

"L'occasion qu'a saisie Eutelsat de démontrer son savoir-faire aux responsables de la NCIA s'est présentée à un moment clé pour cette dernière et pour l'OTAN, marqué par l'essor accéléré des services fournis par les satellites commerciaux dans les opérations militaires, mais également pour Eutelsat et OneWeb qui, grâce à leurs relations commerciales resserrées, sont mieux à même de servir ces besoins en constante évolution en s'appuyant sur des innovations de pointe" a-t-il ajouté.

Le général de division aérienne -Air Vice-Marshal- (à la retraite) Chris Moore, directeur en charge des questions de défense et de sécurité chez OneWeb, a déclaré : "Le mode de combat des armées a toujours été façonné par leurs systèmes de communications. Ainsi, le cas de l'Ukraine a mis en évidence le fait que les télécommunications par satellite en orbite basse permettaient, en situation de combat, de bénéficier d'un réel avantage face à une puissance adverse plus grande. OneWeb est parfaitement en mesure de contribuer à réduire les délais de prise de décision et de doter les forces au niveau tactique de connexions résilientes, à haut débit et à faible latence. En collaboration avec Eutelsat, nous sommes ravis d'avoir pu convaincre la NCIA de l'intérêt de notre offre, à l'heure où celle-ci se tourne elle aussi vers les technologies et les innovations issues du secteur spatial pour renforcer ses capacités."

Parmi les personnalités présentes figurait le directeur de OneWeb pour les affaires gouvernementales, Charlie Clark, qui a expliqué que l'OTAN souhaitait s'affranchir des grandes infrastructures de télécommunications statiques et conçues pour le long terme, au profit de solutions de connectivité plus souples, plus mobiles et adossées à des plateformes, afin d'accélérer le rythme de ses interventions sur le terrain.

"Une telle situation reflète bien l'évolution des modes de fonctionnement de l'OTAN qui cherche à s'éloigner des vastes dispositifs statiques pour gagner en agilité. Cela prendra du temps pour instaurer ce nouveau modus operandi, mais voilà ce vers quoi nous tendons", a-t-il indiqué.

Selon Charlie Clark, les échos de l'événement ont été "extrêmement positifs", d'autant que l'OTAN envisage de fournir des équipements à un maximum de groupes d'utilisateurs dans l'ensemble de l'Alliance afin d'évaluer pleinement le potentiel offert et de décider s'il convient d'aller de l'avant...