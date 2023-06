Eutelsat et OneWeb partenaires de Momentum pour apporter de la connectivité à destination des marchés du pétrole et du gaz

(Boursier.com) — Momentum , l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité destinées aux entreprises dans les régions reculées d'Amérique du Nord et du Sud, vient d'annoncer la signature d'un accord lui permettant de s'appuyer sur la flotte de satellites à haut débit et à faible latence de OneWeb, en complément de la solution de connectivité mondiale Advance d'Eutelsat.

Grâce à ce nouveau partenariat, les installations et les chantiers pétroliers et gaziers du Canada et des Etats-Unis pourront avoir recours à des solutions de télécommunications hautement performantes. Momentum est d'ores et déjà un client d'Eutelsat qui assurera à ce titre la distribution des services de télécommunications par satellite LEO (orbite basse) de OneWeb, conjointement avec sa propre offre de connectivité, auprès d'un nombre important de marchés clés. Grâce à la fiabilité du réseau mondial de satellites LEO de OneWeb, les industriels des secteurs pétrolier et gazier partenaires de Momentum pourront assurer le contrôle, la surveillance, la gestion et la sécurisation à distance et en temps réel d'infrastructures critiques réparties sur différents sites. En associant les services satellitaires d'Eutelsat et de OneWeb, Momentum sera en mesure d'offrir à ses clients une gamme complète de solutions de connectivité particulièrement performants pour les réseaux d'entreprise, comprenant des services haut débit et à faible latence, caractérisés par la rapidité de leur installation et de leur déploiement, ainsi que par la présence de structures de support et de services en bout de chaîne.