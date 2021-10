Eutelsat : et maintenant ?

(Boursier.com) — Eutelsat remonte de 1% ce vendredi midi à 12 euros, tout proche du prix de rachat proposé par Patrick Drahi à la direction de l'opérateur de satellites qui a repoussé cette offre "non sollicitée, préliminaire et non contraignante" de l'homme d'affaires. Eutelsat juge en effet la proposition insuffisante, mais laisse une porte ouverte, d'autant que l'Etat, qui détient directement et indirectement environ 27% du capital d'Eutelsat, ne verrait pas d'un mauvais oeil une telle évolution du dossier.

Pour les analystes, l'affaire est loin d'être terminée... Jefferies a ajusté son objectif de cours de 18 à 15,50 euros, tandis que la Deutsche Bank qui est à l'achat souligne que l'un des sujets à creuser pourrait être la valeur stratégique de la capacité à fournir des services de haut débit par satellite en Europe. Selon elle, un deal éventuel soulignerait également le fait que "les valorisations des satellites ne reflètent pas pleinement la valeur de l'infrastructure et de la connectivité".

Citi, qui est à aussi à l'achat sur le titre, note par ailleurs qu'Eutelsat a longtemps été un fervent partisan de la consolidation dans l'industrie des satellites en raison de la concurrence croissante sur le marché...