Eutelsat et Hispasat concluent un accord stratégique de déploiement du haut débit en Espagne et au Portugal

(Boursier.com) — Eutelsat Communications et Hispasat, l'opérateur de télécommunications par satellite du groupe Red Eléctrica, annoncent la signature d'un accord stratégique pluriannuel portant sur la vente en gros de capacité à bord du satellite Eutelsat Konnect, avec pour objectif de favoriser l'accès universel au haut débit fixe à travers l'Espagne et le Portugal.

Cette capacité servira à promouvoir les initiatives déjà prises par Hispasat en faveur de la réduction de la fracture numérique en Espagne et au Portugal. Aux termes de cet accord, Hispasat complétera ses capacités actuelles avec celles du satellite Eutelsat Konnect se trouvant en couverture de ces deux pays.

A travers cette collaboration avec Eutelsat, Hispasat commercialisera des services de connectivité haut débit à 100 Mbps auprès d'opérateurs de télécommunications et de fournisseurs d'accès Internet.

Aux termes de cet accord à effet immédiat, Hispasat s'est engagé à exploiter les ressources en orbite du satellite Eutelsat Konnect en couverture de la Péninsule Ibérique, devenant ainsi l'opérateur et le distributeur exclusif de ces ressources en Espagne et au Portugal. A plein régime, cet accord devrait générer un revenu annuel en millions d'euros dans le haut de la fourchette à un chiffre. Par la suite, l'accord pourrait être élargi pour englober de la capacité à venir.

Ce nouvel accord fait suite aux contrats de vente en gros conclus avec Orange en France et TIM en Italie pour de la capacité en couverture de leurs marchés respectifs, et au récent accord de distribution signé avec Deutsche Telekom pour l'Allemagne. Entré en service en novembre 2020, Eutelsat Konnect est doté d'une capacité totale de 75 Gbps pouvant proposer des débits allant jusqu'à 100 Mbps aux particuliers et aux entreprises en situation de fracture.