Eutelsat : encore des avis prudents

(Boursier.com) — En retrait de 1% à 6,15 euros ce lundi, Eutelsat recule encore en bourse de Paris, alors que Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours à 7,5 euros, contre 9 euros auparavant. Bryan Garnier avait déjà ajusté son objectif à 6 euros sur le dossier, tandis que Berenberg avait revu le tir de 11,6 à 7,1 euros avec un avis à 'conserver', tandis que l'opérateur satellites a dernièrement dévoilé des comptes semestriels en retrait avec un Ebitda de 419 millions d'euros, en repli de 3,8%, pour un chiffre d'affaires total de 574 ME, en hausse de 0,3% sur une base publiée mais en repli de 6,1% sur une base comparable. La marge d'EBITDA s'est établie ainsi à 72,9% à taux de change constant (73% en publié) comparé à 76,1% un an plus tôt, reflétant le repli du chiffre d'affaires, en particulier dans le Broadcast.

Le résultat net attribuable au groupe est ressorti à 52 ME, en vif recul de 68,7%. Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes s'établit à 3,7 milliards d'euros contre 4,2 MdsE au 31 décembre 2021. Malgré ces résultats en retrait, le management a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2022-23 et les suivants...