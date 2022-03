Eutelsat : encore des ajustements

(Boursier.com) — Eutelsat Communications remonte timidement de 0,8% à 9,57 euros, alors que le broker allemand Deutsche Bank a ajusté marginalement son objectif de cours de 13,5 à 13 euros. Après son dernier avertissement, l'opérateur satellites attend désormais, pour l'exercice en cours, un chiffre d'affaires des Activités opérationnelles dans la moitié inférieure de la fourchette d'objectifs compris entre 1,110 et 1,150 milliard d'euros et réduit la borne haute de cette fourchette à 1,130 MdE. De plus, les retards de l'entrée en service de KONNECT VHTS et d'EUTELSAT 10B ont un effet mécanique sur les attentes du management pour les années suivantes. En conséquence, pour l'exercice 2022-2023, si le retour à la croissance du chiffre d'affaires n'est désormais plus un objectif réalisable, la tendance du chiffre d'affaires devrait néanmoins s'améliorer significativement par rapport à celle de l'exercice 2021-2022.

Le retour à la croissance du chiffre d'affaires est désormais attendu pour l'exercice 2023-24 grâce à la disponibilité des ressources incrémentales. L'ensemble des autres objectifs financiers ont néanmoins été confirmé...

Au premier semestre, le groupe a dégagé un cash-flow libre discrétionnaire ajusté de 203 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires total de 572 ME, en baisse de 9,0 % sur une base publiée et de 4,7% sur une base comparable. L'EBITDA s'élève à 436 ME contre 484 ME un an plus tôt, en baisse de 10%. La marge d'EBITDA s'établit à 76,4% à taux de change constant (76,1% en publié) comparé à 77% un an auparavant, reflétant le repli du chiffre d'affaires. Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes atteint 4,2 MdsE contre 4,4 MdsE au 31 décembre 2020.