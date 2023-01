Eutelsat : en soutien à la 3e édition des Bourses Espace 2023

(Boursier.com) — Ce mercredi 11 janvier démarre l'appel à candidatures pour la campagne d'attribution des Bourses Espace 2023 de la Fondation Ailes de France, en partenariat avec le CNES et avec le soutien d'Eutelsat. Ces bourses visent à offrir la possibilité à des jeunes de 25 ans maximum, en cours de formations diverses, scientifiques et non-scientifiques, de mener à bien leurs projets d'études vers le secteur spatial.

Sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation Ailes de France a pour objet de contribuer à la connaissance et à la promotion de la sphère aéronautique et spatiale en soutenant, entre autres, des projets éducatifs, scientifiques, culturels et de développement durable. Elle s'est donnée pour priorité d'agir en faveur des jeunes dans l'apprentissage de leur vie. A travers ce dispositif, l'ambition est de promouvoir l'espace auprès des jeunes, de faciliter leur insertion dans le monde professionnel et de faire émerger des talents français du secteur.

En 2023, la Fondation Ailes de France avec le CNES et Eutelsat prévoit d'attribuer jusqu'à 12 bourses d'un montant unitaire de 5.000 euros. Un jury de personnalités issus notamment du CNES, d'Eutelsat, de l'Armée de l'Air et de l'Espace et de groupes industriels du secteur spatial sera chargé de sélectionner les projets en mars prochain. Une cérémonie officielle d'attribution des bourses Espace suivra.

La clôture de réception des dossiers de candidature est fixée au 15 mars 2023.