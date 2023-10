Eutelsat : en rebond après les publications

(Boursier.com) — En séance, l'action Eutelsat gagne 3,67% à 4,46 euros. A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du 1er trimestre de son exercice 2023-2024, Eutelsat Communications a confirmé ses ambitions. Le groupe a également annoncé le succès de la mise en service de son satellite à très haut débit Eutelsat Konnect VHTS à la position orbitale 2,7o Est.

Satellite de très grande puissance construit par Thales Alenia Space, Eutelsat Konnect VHTS a pour mission la fourniture du haut débit dans les segments de la connectivité fixe et mobile et des services aux gouvernements à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen Orient. Disposant de 230 faisceaux et doté d'une capacité en bande Ka de 500 Gbps, Eutelsat Konnect VHTS est à ce jour le satellite géostationnaire le plus imposant d'Europe. Il embarque le plus puissant processeur numérique jamais mis en orbite, alliant flexibilité dans l'allocation de capacité et usage optimal du spectre.

Plusieurs grands clients ont souscrit des engagements fermes, notamment Orange via sa filiale Nordnet en couverture de la France, Telecom Italia Mobile pour l'Italie, et Thales Alenia Space pour accompagner notamment les clients gouvernementaux dans le déploiement de solutions de connectivité. D'un montant total de près de 450 millions d'euros, ces engagements confortent les objectifs de croissance du chiffre d'affaires d'Eutelsat Group pour les années à venir.

Ambitions confirmées

Eutelsat a communiqué ce matin un chiffre d'affaires des Activités opérationnelles de 273 ME au 1er trimestre de son exercice 2023-2024, en baisse de 2,4% sur un an, mais en hausse de 2,9% sur une base séquentielle (hors élément ponctuel).

Eutelsat a confirmé ses objectifs financiers...

- Le chiffre d'affaires devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) à deux chiffres sur le moyen-long terme, pour atteindre entre 1,32 et 1,42 milliards d'euros au cours de l'exercice 2023-2024, entre 1,55 et 1,75 MdsE au cours de l'exercice 2025, et environ 2 MdsE au cours de l'exercice 2027.

- L'Ebitda ajusté d'Eutelsat Group devrait croître à un TCAC à 2 chiffres sur la même période, dépassant la croissance du chiffre d'affaires, passant à une fourchette comprise entre 725 ME et 825 ME au cours de l'exercice 2024, entre 900 ME et 1,1 MdE au cours de l'exercice 2025, puis environ 1,4 milliard d'euros en 2027.

- En incluant les synergies, les dépenses d'investissements d'Eutelsat Group sont estimées en moyenne à environ 725 à 875 ME par an sur la période couvrant l'exercice 2024 à l'exercice 2030, avec une part plus importante les premières années.

- Le ratio d'endettement, qui s'est situé fin juin 2023 à environ 4x la dette nette/ Ebitda ajusté sur une base pro forma, devrait être réduit grâce à une forte croissance de l'Ebitda ajusté, soutenue par une politique financière disciplinée, avec un objectif de ratio d'endettement d'environ 3x à moyen terme.

Rappelons enfin que l'Assemblée générale annuelle d'Eutelsat se tiendra le 23 novembre à l'effet de statuer sur : l'approbation des comptes ; la rémunération des mandataires sociaux et la politique de rémunération ; l'autorisation accordée au Conseil d'administration d'acquérir des actions de la société et, le cas échéant, de les annuler.