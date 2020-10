Eutelsat : Émission obligataire à 8 ans d'un montant de 600 ME

(Boursier.com) — Eutelsat Communications a annoncé aujourd'hui l'émission par Eutelsat S.A. d'obligations senior non assorties de sûretés à 8 ans pour 600 millions d'euros.

Le Groupe a tiré parti de l'environnement de marché favorable pour lever du financement à long terme pour une maturité de 8 ans dans des conditions attractives. Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs, illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long terme d'Eutelsat.

Les Obligations seront émises à 99,619% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon s'élèvera à 1,500% par an. Euroclear France, Clearstream et Euroclear procèderont à la compensation des Obligations. Une demande sera introduite en vue de la cotation des Obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les Obligations arriveront à échéance le 13 octobre 2028. Leur règlement-livraison est prévu le 13 octobre 2020.

Cette émission obligataire sera utilisée pour le refinancement de la totalité des obligations émises le 23 juin juin 2016 pour un nominal de 500 millions d'euros, portant un coupon de 1,125% et venant à échéance en juin 2021 ainsi que pour les besoins généraux de financement du Groupe. Le produit net de l'émission obligataire sera placé à court terme dans des valeurs liquides et à faible risque.

Cette opération permet à Eutelsat d'allonger la maturité de sa dette dans d'excellentes conditions.