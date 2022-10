Eutelsat : Départ de la Secrétaire générale du groupe

(Boursier.com) — Le Comité exécutif d'Eutelsat Communications évoluera à partir du 12 décembre prochain. Julie Burguburu, Secrétaire générale et Directrice des affaires juridiques du Groupe quittera ses fonctions et sera remplacée par David Bertolotti.

Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat a commenté : "Je tiens à saluer l'engagement constant de Julie au service du développement de l'activité du Groupe durant son mandat de près de quatre ans chez Eutelsat. Elle a notamment conduit avec succès les négociations portant sur la réaffectation du spectre de la bande C aux États-Unis et mis toute son expertise juridique au service du projet de rapprochement entre Eutelsat et OneWeb pour créer la première infrastructure combinée GEO/LEO. Elle a également renforcé le rôle du Secrétariat général au sein d'Eutelsat en développant les expertises dans le domaine de la conformité et de la gouvernance, et permis le dénouement de dossiers juridiques complexes. Je la remercie pour sa contribution essentielle et lui adresse tous mes voeux de réussite dans ses futurs projets."

David Bertolotti, Directeur des Affaires Institutionnelles et Internationales chez Eutelsat depuis 2020, rejoindra le Comité exécutif du Groupe à sa suite en prenant les fonctions de Secrétaire Général. Il aura la charge, en sus des affaires publiques et internationales, de la direction des affaires juridiques, de la gouvernance, la conformité et la communication externe ainsi que du pilotage des risques et de la sécurité.