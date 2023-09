Eutelsat : DAZN signe un contrat avec EI Towers

(Boursier.com) — DAZN , plateforme leader de divertissement sportif, a signé un contrat pluriannuel avec le fournisseur de services vidéo italien EI Towers, pour compléter sa distribution de contenus dans les foyers italiens via les satellites HOTBIRD d'Eutelsat Communications. DAZN distribuera deux chaînes HD, une chaîne permanente et une chaîne événementielle, via le bouquet de télévision par satellite gratuit italien, Tivùsat, à 13o Est.

Tivùsat diffuse actuellement plus de 180 chaînes de télévision et de radio à environ 6 millions de téléspectateurs. À partir de septembre 2023, les foyers équipés pour recevoir Tivùsat pourront s'abonner à ZONA DAZN et regarder 7 matchs de football exclusifs de Serie A TIM, les sports de LaLiga EA, ainsi qu'une large gamme de contenus en direct et à la demande de DAZN.

EI Towers est le premier opérateur d'infrastructures italien qui gère la majorité des réseaux numériques terrestres (TNT) nationaux et régionaux du pays. C'est également le partenaire d'infrastructure de tous les réseaux de radio FM/DAB privés et du centre de diffusion international de la Ligue italienne de football Serie A.