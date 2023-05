Eutelsat : confirme ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Eutelsat fait état d'un chiffre d'affaires total du troisième trimestre de 272 millions d'euros, en baisse de 5,2% sur une base publiée et de 7,5% sur une base comparable. Un niveau conforme aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires des cinq Activités opérationnelles (hors Autres Revenus) s'établit à 272 ME, en repli de 7,0% sur une base comparable. Par rapport au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des cinq Activités opérationnelles est en repli de 3,7% sur une base comparable. Sur neuf mois, l'activité s'établit à 846 millions d'euros, en recul de 1,5% sur une base publiée et de 6,6% sur une base comparable.

Au 31 mars 2023, le carnet de commandes atteint 3,5 milliards d'euros, contre 4 MdsE un an plus tôt et 3,7 MdsE au 31 décembre 2022, reflétant son érosion naturelle en l'absence de renouvellement majeur dans l'activité Broadcast ce trimestre. Le carnet de commandes équivaut à 3,1 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2021-22 et le Broadcast représente 58%.

Compte tenu de la performance des neuf premiers mois de l'année, le management confirme son objectif de chiffre d'affaires des Activités opérationnelles pour l'exercice en cours compris entre 1.135 et 1.165 millions d'euros (sur la base d'un taux de change euros/dollar de 1,00). L'ensemble des autres objectifs financiers est confirmé.

La constellation Gen-1 de OneWeb est en bonne voie pour assurer une couverture globale, soutenant ainsi la solide montée en puissance commerciale dans les principales applications, avec un carnet de commande en progression de 300 millions depuis octobre 2022. Cette dynamique opérationnelle et commerciale positive renforce les attentes concernant le potentiel de croissance et de création de valeur de l'entité combinée, avec une estimation de la valeur actualisée nette des synergies combinées dépassant 1,5 milliard d'euros. Le développement de Gen-2 devrait commencer en 2024, faisant voie à une création de valeur significative à un coût optimisé. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Eutelsat appelée à approuver la combinaison devrait se tenir au troisième trimestre 2023