Eutelsat conclut un nouveau partenariat avec PSSI Global Services

(Boursier.com) — Eutelsat Communications a signé un nouvel accord avec la société PSSI Global Services en vue de reconduire et d'étendre son partenariat portant sur de la capacité à bord du satellite Eutelsat 113 West A.

PSSI Global Services est l'un des acteurs majeurs du marché mondial des solutions de diffusion de grandes manifestations sportives en direct. Forte de plus de 40 ans d'expérience, la société s'appuie sur la passerelle téléportuaire de Pittsburg et une flotte de plus de 30 unités de production utilisant des liaisons montantes en bande C et en bande Ku. Spécialisée dans la coordination, la production et la diffusion d'événements sportifs de dimension nationale et internationale, PSSI Global Services fournit à ses clients une gamme de services de bout en bout et sans discontinuité. Depuis 5 ans, Eutelsat Group est son principal partenaire en tant qu'opérateur de satellites, ce qui permet à PSSI de continuer à développer son offre de services de production à distance, permettant de transmettre des contenus sportifs de grande qualité aux sociétés détentrices de droits de diffusion. PSSI compte parmi ses clients nord-américains des sociétés telles que MMA, UFC, NFL, NHL, NBC Sports, PGA, FOX Sports et CBS Sports.

"Ce partenariat souligne une fois de plus le rôle crucial que joue le satellite dans la chaîne de production audiovisuelle destinée à la vidéo professionnelle, en particulier lors des grands événements sportifs diffusés en direct, pour lesquels la qualité est une exigence absolue", commente José Ignacio González-Núñez, Directeur régional des ventes médias en Amérique d'Eutelsat Group.