Eutelsat : conclut un accord de distribution avec FOX Sports Mexico

(Boursier.com) — Eutelsat Communications signe avec FOX Sports Mexico, l'un des principaux opérateurs de chaînes sportives, un accord pluriannuel portant sur la distribution de ses programmes à travers le Mexique via le satellite Eutelsat 117 West A d'Eutelsat.

FOX Sports Mexico est le principal opérateur diffusant des chaînes sportives payantes sur plusieurs plateformes au Mexique, avec notamment les chaînes FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 et FOX Sports Premium reçues par plus de 15 millions de foyers mexicains. Les droits de retransmission de quelques-uns des plus grands championnats sportifs, dont certains événements diffusés en direct et en exclusivité, l'actualité sportive, les interviews et les émissions de divertissement font partie des contenus proposés par cette grande enseigne de la télédiffusion.

Dans le prolongement du partenariat existant entre l'entité mère Grupo Lauman et Eutelsat, ce nouvel accord permet à Fox Sports Mexico de poursuivre sa stratégie de croissance au Mexique, tout en menant à bien d'autres projets. Ce partenariat illustre l'importance de la position orbitale 117o Ouest d'Eutelsat sur le marché de la télédiffusion en Amérique latine et son succès croissant dans l'ensemble de la région.

"Pour le Groupe Eutelsat, accueillir FOX Sport Mexico à bord de notre satellite Eutelsat 117 West A est le fruit d'intenses efforts et d'une approche résolument axée sur le client. Ce contrat a surtout permis de mettre de précieuses ressources orbitales à la disposition d'un opérateur qui diffuse à ce jour 250 chaînes auprès de 110 millions de foyers équipés pour la télévision payante sur l'ensemble du continent", commente José Ignacio González-Núñez, Directeur de la branche Vidéo d'Eutelsat Americas.