(Boursier.com) — Eutelsat communique sur des brouillages d'origine iranienne : "Depuis le 26 septembre, Eutelsat fait l'objet de brouillages sur deux de ses satellites. Ces interférences perturbent la transmission de plusieurs chaînes de télévision et de radio numériques diffusées en persan depuis l'extérieur de l'Iran, ainsi que d'autres chaînes. Les mesures effectuées à l'aide d'un dispositif spécialement conçu pour la détection des interférences ont permis à Eutelsat de conclure que les transmissions de la liaison montante de l'ensemble de ces canaux brouilleurs provenaient d'Iran.

Dès lors, et en vue de mettre fin à cette situation dans les plus brefs délais, Eutelsat a décidé de déployer une action simultanée autour de deux axes principaux : sur le plan diplomatique, et en usant de toutes les procédures existantes tant au niveau national qu'international, Eutelsat a aussitôt contacté les autorités compétentes de la République islamique d'Iran en exigeant qu'il soit mis fin immédiatement et de façon définitive à ces interférences nuisibles. Eutelsat a rappelé aux instances iraniennes concernées que le brouillage intentionnel est formellement interdit par le Règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). En parallèle, sur le plan technique, les experts d'Eutelsat se sont mobilisés sans relâche auprès des clients impactés pour minimiser autant que possible les effets de ces interférences sur le service."