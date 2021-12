Eutelsat Communications : une nouvelle DG aux commandes au 1er janvier

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Eutelsat Communications a nommé Eva Berneke en tant que Directrice générale, à compter du 1er janvier 2022. Elle sera également cooptée en tant qu'administratrice.

Eva Berneke est membre de conseils d'administration de groupes internationaux tels que Lego et Vestas Wind Systems, ainsi que de l'Ecole polytechnique française.

Eva Berneke possède une expérience considérable dans les domaines des télécommunications et de la haute technologie. Elle a rejoint Eutelsat après avoir dirigé KMD, la principale société danoise d'informatique et de logiciels, spécialisée dans la fourniture de solutions et de services informatiques à destination des secteurs public et privé, et qui fait désormais partie du groupe NEC. Durant son mandat, elle a supervisé la transformation de KMD, qui est passé du statut de fournisseur de services essentiellement à destination des gouvernements, à celui d'une entreprise moderne et numérique, présente tant dans le secteur public que privé. Avant cela, Eva Berneke a occupé plusieurs postes de direction au sein de TDC, anciennement TeleDanmark, la plus grande entreprise de télécommunications du Danemark, notamment en tant que Directrice de la stratégie et Directrice de la division Wholesale Business. Elle a débuté sa carrière chez McKinsey où elle s'est spécialisée dans le secteur des technologies, médias et télécommunications et a travaillé pendant dix ans dans leurs bureaux parisiens.