Eutelsat Communications : un cran plus bas

(Boursier.com) — Eutelsat Communications reperd 1% ce vendredi, à 9,30 euros, tandis que le broker Oddo BHF a dégradé le dossier à 'neutre'. Au 30 septembre dernier, les satellites d'Eutelsat diffusaient 6.683 chaînes, en baisse de 4% sur un an... Le carnet de commandes s'établissait à 4,4 milliards d'euros, contre 4,2 milliards d'euros au 30 septembre 2019. Cette croissance de 3% sur un an reflète l'intégration au carnet de commandes du renouvellement du contrat Sky Italia qui est partiellement compensée par la consommation naturelle du carnet de commandes.

Le carnet de commandes équivaut à 3,4 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020 et le Broadcast représente 70% du total.