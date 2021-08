Eutelsat Communications : succès du lancement du satellite Eutelsat Quantum

Eutelsat Communications : succès du lancement du satellite Eutelsat Quantum









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce le succès du lancement du satellite Eutelsat Quantum. Le satellite a été placé en orbite de transfert géostationnaire par une fusée Ariane 5, lancée depuis le Centre Spatial Guyanais à Kourou, en Guyane française.

Le lancement a eu lieu le vendredi 30 juillet à 21h UTC, soit à 23h heure de Paris.

La séparation a été effectuée après un vol de 37 mn. La vérification des systèmes du satellite s'est ensuite déroulée avec succès sur une période d'environ 3 heures.

Construit par Airbus Defence and Space, Eutelsat Quantum ouvre une nouvelle ère dans les services satellitaires commerciaux. Grâce à sa programmation par logiciel, le satellite sera doté d'une flexibilité en orbite qui permettra à ses utilisateurs, en particulier ceux opérant sur les marchés gouvernementaux et de la mobilité, de définir et de paramétrer eux-mêmes les performances et la couverture de leurs services.

Positionné à 48o Est, son entrée en service est prévue au cours du quatrième trimestre de cette année. Eutelsat Quantum offrira une couverture étendue de la région MENA et au-delà.

Le développement des technologies qui sont au coeur du concept Eutelsat Quantum a bénéficié du soutien de l'ESA et de l'Agence spatiale du Royaume-Uni, dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'ESA, Eutelsat et Airbus Defence and Space.