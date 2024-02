Eutelsat Communications retombe sur les 4 euros

(Boursier.com) — Eutelsat Communications retombe de 4% sur les 4 euros ce mardi, alors que le broker Morgan Stanley est à 'pondération en ligne' sur le dossier avec un objectif ramené de 5,50 à 5 euros. Le Chiffre d'affaires des Activités opérationnelles est ressorti à 571 millions d'euros, confirmant un retour à la croissance du chiffre d'affaires, porté par les activités historiques d'Eutelsat et l'inclusion de l'activité LEO de OneWeb au deuxième trimestre. L'EBITDA ajusté s'est établi à 365,6 ME (-12,7%) et le Résultat net attribuable au Groupe à -191,3 ME.

Le groupe a tenu à souligner la poursuite de la progression du carnet de commandes des activités LEO malgré les retards du déploiement du segment sol. Au global, le carnet de commandes a grimpé à 3,9 MdsE (+6,1%).

L'élaboration de la constellation de satellites OneWeb de nouvelle génération garantit la continuité des services existants, accompagnée d'améliorations graduelles des fonctionnalités et des capacités en orbite, ce qui permet de réduire les dépenses d'investissement attendues sur la période comprise entre 2025 et 2030...