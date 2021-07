Eutelsat Communications : premiers succès dans le maritime pour Eutelsat Advance

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications a signé ses premiers contrats avec des opérateurs de connectivité maritime pour Eutelsat Advance, sa nouvelle solution de connectivité managée de bout en bout.

Plusieurs opérateurs ont choisi Eutelsat Advance pour étoffer leur gamme de services. S'appuyant sur les puissantes ressources en orbite en bande Ku d'Eutelsat, Eutelsat Advance sera ainsi intégré aux offres, parmi d'autres, de Telenor Maritime, SRH, Axess Networks, and Nearshore Networks, qui opèrent dans des segments du marché maritime aussi variés que la marine marchande, les ferries, les croisières et les installations offshore.

Offrant une couverture mondiale pouvant être concentrée sur certaines zones géographiques selon les besoins, Eutelsat Advance est un service de connectivité géré de bout en bout qui comprend l'interconnexion des réseaux, un portail de gestion et des interfaces API à destination des prestataires de services et de leurs clients, des services de connectivité terrestre, ainsi que des capacités et des terminaux satellitaires.