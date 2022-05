Eutelsat Communications : partenariat avec TTC aux îles Tuvalu

(Boursier.com) — Eutelsat Communications et la société Tuvalu Telecommunications Corporation (TTC) ont conclu un contrat portant sur les ressources en orbite du satellite Eutelsat 172B en vue de favoriser le déploiement des réseaux d'entreprise servant aux besoins des différents organismes publics et des principales PME des îles Tuvalu.

Grâce à cet accord pluriannuel, Tuvalu Telecommunications Corporation pourra s'appuyer sur la couverture exceptionnelle du satellite Eutelsat 172B afin de concrétiser son engagement en faveur de la lutte contre la fracture numérique dans les zones géographiques enclavées. Cet accord fait une nouvelle fois la preuve du rôle primordial que revêt le satellite dans le déploiement d'une offre exhaustive de services de connectivité au profit des consommateurs finaux. En tant qu'unique opérateur de télécommunications de l'archipel de Tuvalu, Tuvalu Telecommunications Corporation (TTC) est un établissement public proposant des services de télécommunications et de technologie de l'information aux abonnés situés sur l'ensemble des îles et atolls de Tuvalu.

Christophe Cazes, Directeur d'Eutelsat pour la région Asie-Pacifique, indique : "Grâce à cet accord, la société TTC entend mettre à profit les atouts du satellite Eutelsat 172B pour démultiplier les réseaux d'entreprise à destination des organismes publics et de nombreuses PME répartis aux quatre coins de l'archipel. Ce partenariat met une fois de plus en évidence la place essentielle qu'occupe désormais la technologie satellitaire dans la mise en oeuvre des objectifs fixés par les gouvernements, les entreprises et les autres acteurs institutionnels en matière de connectivité".