Eutelsat Communications : partenariat avec Can Marine Systems

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce un partenariat avec Can Marine Systems, un important fournisseur de systèmes maritimes en Asie. La collaboration apporte des services de communication par satellite de nouvelle génération au secteur maritime à travers l'Asie, offrant une connectivité et des capacités améliorées pour les entreprises maritimes opérant en mer (transport de marchandises, ferries de passagers et offshore) dans cette région.

Le partenariat s'appuie sur le portefeuille de services hybrides GEO/LEO d'Eutelsat ADVANCE, un réseau satellite innovant en tant que service offrant une connectivité haut de gamme aux utilisateurs via un réseau mondial disposant d'une couverture inégalée.

Cette offre combinée unique aidera Can Marine à saisir les opportunités commerciales à travers l'Asie, en adaptant les solutions aux besoins spécifiques des clients et en renforçant sa position de fournisseur leader de systèmes maritimes dans la région.