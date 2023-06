Eutelsat Communications : Moody's dégrade

(Boursier.com) — Moody 's Investors Service a dégradé la note crédit d'Eutelsat SA, la principale filiale opérationnelle d'Eutelsat Communications, de 'Baa3' à 'Ba1'. "Le déclassement à Ba1 reflète la détérioration prolongée des mesures de crédit d'Eutelsat en raison de la baisse des bénéfices due à l'environnement d'exploitation difficile pour les opérateurs de satellites", a déclaré Ernesto Bisagno, vice-président de Moody's. "La note reste sous surveillance en vue d'une nouvelle dégradation en raison de la nouvelle détérioration potentielle des mesures de crédit d'Eutelsat si l'acquisition de OneWeb est réalisée comme prévu". Toute nouvelle dégradation de la notation sera probablement limitée à un cran, reflétant une combinaison de ratios de crédit plus faibles et de risque d'exécution découlant de la fusion, partiellement compensée par une diversification accrue et des perspectives de croissance plus solides, souligne l'agence.