Eutelsat Communications : mise en service réussie pour la charge utile EGNOS

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications a réussi la mise en service de la charge utile GEO-3 du Service européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), embarquée à bord du satellite Eutelsat 5 West B.

Ce dernier héberge la charge utile EGNOS, commandée par Eutelsat, dans le cadre d'un contrat de 15 ans signé en 2017 avec l'Agence européenne de navigation par satellites (GSA). Le contrat prévoit notamment des services techniques ainsi que le déploiement d'une infrastructure au sol couvrant le territoire européen et comprenant deux stations terrestres installées aux téléports d'Eutelsat sur les sites de Rambouillet et de Cagliari.