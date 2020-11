Eutelsat Communications : lance Sat.tv, son guide de programmes dédié aux chaînes en clair

Eutelsat Communications : lance Sat.tv, son guide de programmes dédié aux chaînes en clair









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eutelsat Communications a procédé avec succès au lancement de Sat.tv, son guide électronique des programmes (EPG) enrichi, dédié aux chaînes de télévision gratuites. Ce service, actuellement disponible sur la position 7/8o Ouest pour plus de 56 millions de foyers arabophones au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, sera ouvert progressivement sur les autres positions vidéo d'Eutelsat.

Grâce à Sat.tv, les téléspectateurs bénéficient d'une nouvelle expérience de la télévision gratuite par une visibilité optimale des programmes TV. Les télédiffuseurs peuvent également accroître leur audience et démultiplier leur capacité de ciblage des téléspectateurs, grâce aux fonctionnalités suivantes : un guide des programmes enrichi ; une grille de programme exhaustive et actualisée automatiquement ; une présentation cohérente des chaînes ; une numérotation par région.

Fonctionnant sur des décodeurs à bas coût, Sat.tv est actuellement adopté par un grand nombre de fabricants de décodeurs. Son usage est gratuit pour les fournisseurs de décodeurs, ainsi que pour les chaines diffusées sur les positions vidéo d'Eutelsat.