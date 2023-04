Eutelsat Communications : La société RecordTV a conclu un accord pluriannuel avec le groupe

(Boursier.com) — La société RecordTV vient de conclure un accord pluriannuel avec Eutelsat Communications pour de la capacité à bord du satellite EUTELSAT 65 West A. Comptant parmi les plus grandes plateformes audiovisuelles du Brésil, RecordTV est une société de médias brésilienne dont les activités s'articulent autour de la production de contenus et leur diffusion au Brésil comme dans le reste du monde.

L'accord de partenariat permettra à RecordTV de migrer 15 chaînes HD vers le satellite EUTELSAT 65 West A avec une parfaite fluidité, tout en évitant les interférences générées par le déploiement actuel des réseaux 5G au Brésil. En effet, la 5G est en cours de déploiement au Brésil dans la bande 3,5 GHz qui est actuellement utilisée par les services de télévision par satellite dans la bande C. La "Bande C planifiée" conçue par Eutelsat est une gamme de fréquences unique qui n'est pas affectée par le déploiement de la 5G. La décision de recourir à cette bande a été étayée par une analyse approfondie menée par les équipes techniques de RecordTV, laquelle a conclu que la "Bande C planifiée" exploitée par le satellite EUTELSAT 65 West A était exempte de potentielles interférences liées à la 5G.

La migration des signaux s'est déroulée grâce à la solution de la "Bande C planifiée" conçue par Eutelsat pour offrir aux diffuseurs brésiliens la possibilité d'adapter ou de remplacer aisément leurs équipements et de repointer leurs antennes vers la position orbitale 65o Ouest. La "Bande C planifiée" est également connue en tant que fréquences AP30B en bande C, avec des fréquences allant de 4,5GHz à 4,8GHz, démarrant à 800MHz au-dessus des fréquences 5G au Brésil. Le satellite EUTELSAT 65 West A favorise ainsi une croissance géographique avantageuse pour les diffuseurs car il est inutile d'installer des filtres pour éviter les interférences avec la 5G.

José Ignacio González-Núñez, directeur de la branche Vidéo d'Eutelsat Americas, a déclaré à propos de cet accord : "Nous sommes ravis de compter RecordTV parmi les clients d'EUTELSAT 65 West A. Notre solution de la "Bande C planifiée" représente une proposition à la fois fluide et rentable pour les diffuseurs brésiliens dont les signaux doivent migrer hors des fréquences les plus basses de la Bande C, tout en leur garantissant une couverture sans équivalent du marché brésilien. Le choix opéré par RecordTV conforte l'intérêt de la position orbitale d'EUTELSAT 65 West A pour la télédiffusion et plus largement celui des services proposés par Eutelsat dans ce segment de marché."

Geraldo Marques, ingénieur vidéo chez RecordTV a ajouté : "Comptant parmi les principaux opérateurs de télévision au Brésil, RecordTV doit pouvoir compter sur des services de diffusion de contenus par satellite à toute épreuve. Avec plus d'une centaine de chaînes de télévision diffusées à travers le territoire brésilien, nos audiences s'étendent à l'ensemble du pays. C'est la raison pour laquelle nous devons assurer un service haut de gamme pour les téléspectateurs qui exigent de nous une qualité de réception irréprochable. À cet égard, nous sommes ravis de pouvoir compter sur Eutelsat comme un partenaire de premier plan."