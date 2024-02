Eutelsat Communications : L'EBITDA ajusté est de 365,6 ME au S1

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Eutelsat Communications, s'est réuni sous la présidence de Dominique D'Hinnin et a arrêté les comptes semestriels au 31 décembre 2023. Le Chiffre d'affaires des Activités opérationnelles ressort à 571 millions d'euros, confirmant un retour à la croissance du chiffre d'affaires, porté par les activités historiques d'Eutelsat et l'inclusion de l'activité LEO de OneWeb au deuxième trimestre. L'EBITDA ajusté est de 365,6 ME (-12,7%) et le Résultat net attribuable au Groupe revient à -191,3 ME.

Le groupe souligne la poursuite de la progression du carnet de commandes des activités LEO malgré les retards du déploiement du segment sol. Au global, le carnet de commandes grimpe à 3,9 MdsE (+6,1%).

L'élaboration de la constellation de satellites OneWeb de nouvelle génération garantit la continuité des services existants, accompagnée d'améliorations graduelles des fonctionnalités et des capacités en orbite, ce qui permet de réduire les dépenses d'investissement attendues sur la période comprise entre 2025 et 2030.

Eva Berneke, Directrice Générale d'Eutelsat Communications, a commenté : "Les performances enregistrées par les activités historiques d'Eutelsat sont conformes aux attentes et permettent de confirmer un retour à la croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2023-24, sous l'effet de la mise en service des satellites EUTELSAT 10B et EUTELSAT KONNECT VHTS. Les activités LEO de OneWeb se poursuivent à un bon rythme, puisque 100 % de la constellation est désormais opérationnelle, et que le carnet de commandes en progression constante. Les retards dans le déploiement des infrastructures au sol ont entraîné un impact sur le chiffre d'affaires, tandis qu'une répartition du chiffre d'affaires plus marquée en faveur de la commercialisation de terminaux utilisateurs s'est répercutée sur les marges, ce qui nous a conduits à revoir nos objectifs pour l'exercice 2023-2024. Nous gardons néanmoins confiance dans les perspectives de OneWeb, et dans le potentiel que présente l'offre unique de services GEO-LEO combinés d'Eutelsat Group. Nous anticipons une accélération du chiffre d'affaires dans les mois à venir, à mesure que la constellation parviendra à assurer une couverture opérationnelle complète du réseau au sol à l'échelle du globe. Le développement de la prochaine génération de la constellation OneWeb est en bonne voie, s'appuyant sur un accroissement graduel des capacités et des fonctionnalités, accompagné d'un élargissement progressif des ressources en orbite existantes. Les dépenses d'investissement prévues pour la période 2025-30 s'en trouveront réduites."