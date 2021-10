Eutelsat Communications et Nilesat reconduisent leur partenariat de longue date à la position orbitale 7o Ouest

(Boursier.com) — Eutelsat Communications et Nilesat, l'opérateur de satellites le plus important d'Egypte, ont convenu d'un renouvellement partiel des capacités en bande Ku à la position 7o Ouest d'Eutelsat, laquelle fait partie du pôle audiovisuel 7/8o Ouest, en vue de la fourniture de services de télédiffusion à travers le Moyen-Orient. Ce contrat portant sur plusieurs années et plusieurs répéteurs prévoit le renouvellement partiel des capacités par Nilesat dans des termes plus avantageux.

Le pôle de télédiffusion 7/8o Ouest d'Eutelsat et de Nilesat dispose d'une empreinte exceptionnelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, tant au niveau de la puissance de sa couverture qu'en termes d'étendue géographique et d'audience couvertes, desservant 90% des foyers TV dans la région. C'est l'un des pôles les plus dynamiques du marché mondial de la télévision par satellite, 1 000 chaînes étant diffusées depuis cette position vers plus de 60 millions de foyers.

Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat, a déclaré à propos de cet accord : "Nous sommes ravis de renouveler notre coopération avec Nilesat, notre partenaire de longue date, à cette position orbitale de référence pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, renforçant davantage encore les liens qui nous unissent et garantissant la continuité de service aux clients de Nilesat dans la région."